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Sosyal Medya Muhalefete kaybettiren yalanlardan sadece birisi! Defne Hastanesi bugün açılıyor
Sosyal Medya

Muhalefete kaybettiren yalanlardan sadece birisi! Defne Hastanesi bugün açılıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-21 01:42:00 - 2023-05-21 01:44:08

6 Şubat merkezli depremlerin en büyük yıkım etkisi gösterdiği Hatay’da, temel atıldığı günden beri muhalefet tarafından yalanlarla hedef alınan Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı. Hastane Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak.

Muhalefetin "düzmece temel attılar" yalanına karşın, sadece 60 günde tamamlanarak hizmete açılacak duruma getirilen hastanenin, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor.

Hizmete açılan hastaneye ilişkin muhalefetin yalanlarının yer aldığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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