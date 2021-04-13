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Medya Muhafazakar geçinen Yeniçağ'dan bir vukaat daha!
Medya

Muhafazakar geçinen Yeniçağ'dan bir vukaat daha!

Milliyetçi, ülkücü ve muhafazakar geçinen İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ, Müslümanları hedef alan karikatürleri yayınlamaya devam ediyor. Yeniçağ’ın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve Ali Erbaş'ı hedef aldığı karikatürleri hafızalardaki yerini korurken, şimdi de irtica üzerinden Müslümanlar hedef tahtasına konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 12:13:00 - 2021-04-13 12:15:55
Muhafazakar geçinen Yeniçağ'dan bir vukaat daha!

 yeniakit.com.tr 

Milliyetçi, ülkücü ve muhafazakar geçinen İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ; mütedeyyin kesimi nkarşısında yer alan Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetelerini aratmıyor. İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu ve Meral Akşener’e yakın olan Yeniçağ, daha önce olduğu gibi bir kez daha karikatür üzerinden Müslümanları hedef aldı.

İrtica söylemiyle saldırdılar

Solak cenahın, mütedeyyin kesimi hedef almak kılıfıyla sarıldığı ‘irtica’ söylemini karikatürleştiren Yeniçağ, çizimde pandemi, işsizlik ve enflasyon gibi detaylara verdi. Solakların Müslümanları karalamak için kullandığı ‘irtica’ kavramını ise ‘canavar’ olarak çizen Yeniçağ, Sözcü, ve Cumhuriyet zihniyetini aratmadı.

Yeniçağ’ın sicili bozuk

Öte yandan, aynı yayın organının Müslümanları hedef alan sözde karikatürleri bununla da sınırlı değil, Geçmiş aylarda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin kat kat Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden fazla olmasına rağmen Diyanet’in bütçesini bu bakanlıkların bütçesinden çok daha yüksek gösteren karikatürlere yer veren Yeniçağ, Ali Erbaş’ın hedef alan bir başka karikatürde ise Hz Peygamber’in sarığını ve cübbesini çizip, yanına da Fatih’in kılıcını da eklemişti. Kendi atalarıyla bile ahlaksızca alay eden Yeniçağ, karikatürde Erbaş’ın ağzından çıkardığı yılanı ellerine kollarına dolamıştı.

İşte o küstah çizimler

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Yorumlar

Mehmet

Bence CHP liler bu meralcilerden daha dindar
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Eda

Bu meralin partisine ve ekrem imamoglunu oy veren tüm müslüman kardeslerime sesleniyorum siz nasil olurda bu kani bozukkara dinsiz imansizlara oy verdiniz? Hicmi akliniz fikriniz bayrak vatan sevginiz yok? Bari bu mübarek ramazan ayinda kendinize gelin ve birdahaki secimde ayni hataya gelmeyiniz. Bukadarda saflik olmaz bukadarda devlet vatan millet nefertligi olmaz, görmüyormusunuz isleri gücleri düsmanlarimizla ülkeyi vatani bölmek isleri gücleri milleti perisan etmek Hani nerde hizmet? Hizmet diye birsey görebiliyormusunuz ey saf kardeslerim? Kendinize gelin ve biran önce uyanin.
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