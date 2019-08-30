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Muhacirlerden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:29
Muhacirlerden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Muhacir Dernekler Federasyonu ile bir araya geldi.


Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir ve yönetimi de Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Demir, federasyon faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verirken işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalara da hazır olduklarını ifade etti. Muhacirlerin sivil toplum kuruluşları çerçevesinde örgütlenmesini kültürel açıdan önemli bulduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.


Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:29
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