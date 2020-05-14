Muğla'ya giriş ve çıkışlarda Kovid-19 denetimleri artırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlarda denetimler artırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.



Durdurulan araçlardaki şoför ve yolcuların kimlikleri, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) ile kontrol ediliyor.



Muğla Valisi Esengül Civelek de Fethiye-Antalya kara yolu Seki ve Çırpı uygulama noktasında denetlemelerde bulundu.



Civelek, durdurulan araçlardaki sürücüleri, gerekmedikçe evden çıkmamaları ve araç içerisinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Vali Civelek, burada yaptığı açıklamada, ilin giriş-çıkış noktalarında sağlık ekipleri ve kolluk birimleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, giriş-çıkış kısıtlanması uygulamasının devam ettiği illerden gelen ve seyahat izin belgesi olmayan hiç kimsenin Muğla’ya girişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini belirten Civelek, vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına riayet etmelerinin salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını kaydetti.

Civelek, Muğla'da tüm alanlarda yarından itibaren maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.













