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Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı

Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu bütçe ayırmadığı seçim çalışmalarını bisikletiyle yürütüyor.

29 Mart 2019 Cuma 15:13
Muğla’nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı

Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu bütçe ayırmadığı seçim çalışmalarını bisikletiyle yürütüyor. Farklı kişiliği ile Muğla’nın renkli simalarından Müşteba Karamanoğlu, bisikletli kampanyasıyla ilgi çekiyor. Diğer adaylar büyük bütçeli kampanyalar yürütürken, Karamanoğlu’nun mütevazı kampanyası vatandaşlardan takdir topluyor.


Gün boyu kent merkezinde bisikletiyle gezen Karamanoğlu, “Gelişen teknoloji döneminde seçim propogandaları çeşitli vasıtalarla yapıyorlar. Hatta artık seçim tırları, seçim helikopterleri, seçim konvoyları gibi bütün vasıtalar motorlu taşıtlardan oluşuyor. Fakat ben imkânlarım derecesinde ve çevreyi fazla kirletmeden bisikletimle yola çıktım. İnsanlara daha iyi yaklaşabilmek, onları korkutmadan, onlara renkli camlardan baktırmadan, onları korna ve müziklerle ürkütmeden, gelecekle ilgili çalışmalarımı sade olarak aktarıyorum” dedi.


“Yüksek ses ve konvoylara karşıyım”


Ulaşımda sıkıntılar çektiğini belirten Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Karamanoğlu, “Tabi ulaşımda sıkıntılar çekiyorum. Bir araçla 15 dakikada gidilecek yolu ben 1 saatte gidiyorum. İnsanlarımız tabiatı gereği bunu irdeleyebiliyorlar. Hizmet aşkını, vefa borcunu, hizmete olan düşkünlüğümü, her ne kadar zor şartlarda da olsa, başarıyla bunu tamamlayabileceğimi fark ediyorlar. Bu farkı oluşturmak, hemşerilerimize daha iyi yaklaşabilmek istiyorum. Ben seçim propogandalarında yüksek müzik sesleri, kornalar, rahatsız edilecek şekilde trafiği engelleyecek alışkanlıkların artık biraz daha düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:13
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