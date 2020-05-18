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Muğlalı mühendisin 3 ayda yaptığı "Savarona" maketi ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:02:08 -
Muğlalı mühendisin 3 ayda yaptığı "Savarona" maketi ilgi görüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ağaç işleri endüstri mühendisi Serkan Okçu, ahşap gemi maketleriyle dikkati çekiyor.

Bitez Mahallesi'ndeki evinin bahçesini atölye olarak kullanan 27 yaşındaki mühendis Serkan Okçu, farklı modellerde tasarladığı ahşap gemi maketleriyle ilgi görüyor.

Okçu, son olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Mustafa Kemal Atatürk'ün "Savarona" yatının maketini yaptı.

Okçu'nun aslına sadık kalarak el işçiliği ile 3 ayda tamamladığı maket, orijinaline olan benzerliğiyle beğeni topluyor.

Evinde gazetecilere açıklama yapan Okçu, Gazi Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun olduğunu ancak ilçede taksicilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren deniz araçlarına merak sardığını anlatan Okçu, gemi maketleri yapmaya lise yıllarında başladığını ifade etti. Üniversite öğrenimini de bu merakı yönünde tamamladığını belirten Okçu, bugüne kadar onlarca maket yaptığını belirtti.

Her model geminin maketini rahatlıkla yaptığını ifade eden Okçu, 3 ay önce başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Savarona" yatının maketini tamamlamanın da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na nasip olduğunu vurguladı.

Okçu, "Bu makete 3 ay önce başlamıştım. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrıları benim için bir fırsat oldu. Evde vaktimi değerlendirdim ve Savarona yatını da bu süreçte tamamladım." ifadelerini kullandı.

İlçeye özgü Bodrum Guleti, Tırhandil maketlerini de yaptığını kaydeden Okçu, ahşap malzeme kullandığı maketlerin yapımından keyif aldığını dile getirdi.



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