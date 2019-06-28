Muğlalı çiftçi için alternatif ürün: Lavanta

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Sarıgerme Mahallesi’nde iş kadını Şebnem Arslan tarafından 4 dönümlük arazide Lavanta üretimine başlandı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve Ortaca Meslek Yüksekokulu’ndan öğretim görevlisi Dr. Nazan Korkmaz İle lavanta üretimi yapılan arazide incelemelerde bulundu.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, ekonomik değeri yüksek olan lavanta yetiştiriciliğini ilçede yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sarıgerme’deki lavanta üretiminin bölge çiftçisinin narenciye dışında alternatif ürünlere yönelmesi için çok önemli olduğuna değinen Kaymakam Erdoğan, “Üretim yapılan araziyi geçen yıl ziyaret etmiştim. Bu yıl geçen yıla oranla daha iyi olduğunu gördüm. Her yıl daha iyi olacağına inanıyoruz. İnşallah bu deneme üretimi başarılı olur. İlçemizde uygun alanlarda üretimi yapılabilecek ekonomik değeri olan bir ürün. Burdur ve Isparta’da örnekleri var. Bölgemizin verimli topraklarında lavanta üretiminin de yapılabileceğine inandığım için burada yapılan çalışmayı yakından takip ediyorum. Kozmetikten, sağlık sektörüne kadar kullanılan bir ürün.” diye konuştu.

Lavanta üretiminin bölgede yaygınlaştırılması çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Kaymakam Erdoğan, lavantanın turizme de olumlu katkısı olduğuna dikkat çekti.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, lavantanın bölgede ilk defa Sarıgerme’de üretildiğini belirterek şunları söyledi;

“Lavanta bölgemizde sulak olmayan arazilerde kekik ve adaçayı gibi yetiştirilebilir. Ekonomik değeri yüksek olan lavantanın sulak olmayan kuru arazilerde üretimi yapılabilir. Özellikle dağlık araziler bu iş için elverişli. Taban suyunu sevmeyen bir bitki. Sarıgerme ve Gökbel gibi bölgelerde yetiştirilebilir. Alternatif bir ürün olarak buğday ve mısırdan daha verimli, ekonomik. Getirisi fazla olan bir bitki. Bölgemizde yaygınlaşması iyi olur. Üreticilerimiz için alternatif ürün olarak önerdiğimiz bir bitki. İnşallah daha iyi olur.”

“Kıymetli ve gelecek vaat eden bir bitki”

Ortaca Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarım Programı öğretim görevlisi Dr. Nazan Korkmaz ise bölgede ilk kez üretimi yapılan lavantanın çiftçi için ümit vaat ettiğini ifade etti.

Burdur ve Isparta’nın lavanta üretimi konusunda önemli bir bölge olduğunu aktaran Korkmaz; “O bölgede yetişen bitkiler burası ile kıyasladığımızda çok daha yüksek boylu. Deneme üretimi yapılan yer için genç bir bahçe diyebiliriz. Farklı tekniklerle ne yapılabilir. Ekim aralık ve mesafesinin sıklaştırılmasıyla, gübreleme ve toprak analizlerinin ardından yapılacak gübreleme uygulamaları ile verimliliğin arttırılabileceğini düşünüyorum.” dedi.

Dr. Korkmaz, lavantanın bölgede turizm tarım entegrasyonu için oldukça kıymetli ve gelecek vaat eden bir bitki olduğunun altını çizdi.