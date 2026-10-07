Muğla'daki hastanede ilk kez bilateral endoskopik nipple-sparing mastektomi yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez bilateral endoskopik nipple-sparing mastektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öncülüğünde düzenlenen ve meme cerrahisindeki güncel gelişmelerin ele alındığı iki günlük bilimsel programın parçası olarak, canlı cerrahi uygulamasıyla katılımcı cerrahlara aktarıldı.

Meme başı ve areola kompleksinin korunduğu yöntemle, uygun hastalarda daha küçük kesilerle minimal invaziv cerrahi uygulanmasına yönelik teknikler değerlendirildi.

Program, hastanede düzenlenen "Endoskopik Nipple-Sparing Mastektomi Kursu" ile açıldı. İlk günde Türkiye'nin farklı merkezlerinden deneyimli cerrahlar bir araya geldi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Özcan'ın öncülük ettiği kursta endoskopik meme cerrahisinin temel prensipleri, minimal invaziv cerrahi teknikler, nipple-sparing mastektomi ve jinekomasti cerrahisinde endoskopik yöntemler ele alındı.

Cerrahlar ameliyatı ameliyathane ortamında izledi

Kursun direktörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Tükenmez, yardımcı eğitmenliğini Dr. Öğretim Üyesi Baran Mollavelioğlu üstlendi. Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Doç. Dr. Enver Özkurt, Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yazkan da moderatör olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Tükenmez'in öncülük ettiği canlı cerrahi uygulamasında ameliyatın aşamaları ve endoskopik yöntemin teknik özellikleri katılımcılara anlatıldı. Kursa katılan cerrahlar, ileri meme cerrahisi uygulamasını ameliyathane ortamında izleme ve yöntemin ayrıntılarını değerlendirme fırsatı buldu.

Öğleden sonraki bölümde Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yazkan'ın moderatörlüğünde, jinekomasti cerrahisinde endoskopik yöntemlerin kullanımına ilişkin eğitim verildi.

Sempozyumda Prof. Dr. Vahit Özmen konferans verdi

İkinci gün, "Meme Kanserinde Değişen Yaklaşımlar" temalı Muğla Meme Kanseri Sempozyumu'na ayrıldı. MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sempozyum, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi.

Sempozyumda meme kanseri tedavisindeki güncel gelişmelerin yanı sıra ileri cerrahi teknikler, robotik cerrahi, yapay zekâ uygulamaları, görüntüleme yöntemleri, kişiselleştirilmiş tedavi ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar ele alındı. Federasyonun kurucuları ve eski başkanlarından Prof. Dr. Vahit Özmen, "Meme Kanseri Tedavisindeki Değişimler: Dün, Bugün ve Yarın" başlıklı konferansıyla programa katkı sundu.

İki gün süren bilimsel oturumlarda aksiller cerrahi, meme koruyucu cerrahi, minimal invaziv cerrahi, yeni nesil lezyon işaretleme yöntemleri, perkütan ablasyon teknikleri, meme rekonstrüksiyonu, radyoterapi, doğurganlığın korunması, menopoz yönetimi ve ameliyat sonrası ağrı tedavisi gibi konular değerlendirildi.

Türkiye'nin farklı üniversite ve sağlık kuruluşlarından akademisyen ve uzmanların katıldığı programla, Muğla'da meme cerrahisi alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ileri cerrahi uygulamaların tanıtılması ve sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sağlanması hedeflendi. İki günlük program, bilimsel oturumlar, canlı cerrahi uygulamaları, tartışma ve soru-cevap bölümlerinin ardından sona erdi.