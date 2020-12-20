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Aktüel Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:03:11 -
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 97 göçmenin yakalanmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 7'si serbest bırakıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 17 Aralık'ta polis ekiplerince aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmen yakalanmış, organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 3 kişi daha yakalanmıştı.

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