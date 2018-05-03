Muğla'da yol kenarında bulundu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan İran balıkçıl kuşu tedavi altına alındı03 Mayıs 2018 Perşembe 22:20
İlçe merkezinde yol kenarında bulunan kuş, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Burada yapılan incelemede sol kanadının kırıldığı belirlenen hayvanın başka bir merkeze sevkine karar verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milas Şefliğine bağlı ekiplerce barınaktan alınan kuşun, Muğla'daki hayvan hastanesine nakledildiği belirtildi.
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