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Muğla'da yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:13
Muğla'da yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi.

Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi.

Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti.

Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:13
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. Medsum
  4. Fethiye Devlet Hastanesi
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  7. yangın

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