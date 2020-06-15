Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki, doğaya bırakıldı.
Güvercinlik Mahallesi'nde bir vatandaş, kara yolunun kenarında bitkin halde bulduğu tilkiyi Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Barınağı'na getirdi.
Sol patisinin üstünde küçük bir yara tespit edilen tilki tedavi altına alındı.
Tedavisine 3 gün devam edilen tilki iyileşince Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Ekipler de tilkiyi doğal ortamına saldı.