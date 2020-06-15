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Aktüel

Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:22:37 -
Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki, doğaya bırakıldı.

Güvercinlik Mahallesi'nde bir vatandaş, kara yolunun kenarında bitkin halde bulduğu tilkiyi Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Barınağı'na getirdi.

Sol patisinin üstünde küçük bir yara tespit edilen tilki tedavi altına alındı.

Tedavisine 3 gün devam edilen tilki iyileşince Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Ekipler de tilkiyi doğal ortamına saldı.

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