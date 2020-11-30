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Ekonomi Muğla'da ve İzmir'de bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
Ekonomi

Muğla'da ve İzmir'de bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:40:13 -
Muğla'da ve İzmir'de bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İzmir'in Torbalı ilçesindeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Söz konusu taşınmazlara, en yüksek tekliflerin toplamda 85,1 milyon olduğu bildirildi.



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