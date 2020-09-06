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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 107 kilo 74 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 107 kilo 74 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:25:47 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 107 kilo 74 gram esrar ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 107 kilo 74 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 107 kilo 74 gram esrar, 145 uyuşturucu hap, 3,5 gram metamfetamin, 43 adet 100 liralık sahte banknot ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 825 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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