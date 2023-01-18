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Yerel Muğla'da ulaşıma fırtına engeli
Yerel

Muğla'da ulaşıma fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına sebebiyle askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 21:58:00 -
Muğla'da ulaşıma fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına sebebiyle askıya alındı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullandı.

 

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