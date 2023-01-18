Muğla'da ulaşıma fırtına engeli
Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına sebebiyle askıya alındı.
Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına sebebiyle askıya alındı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullandı.