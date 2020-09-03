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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:11:42 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 2 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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