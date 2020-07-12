  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da trafik polisine rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:06:20 -
Muğla'da trafik polisine rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru, Muğla-Aydın kara yolu Kavaklıdere Kavşağı'ndaki uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

Polis ekiplerinin Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemek amacıyla ruhsatı istemesi üzerine sürücü O.R.K, arasına 100 lira koyduğu ruhsatı polis memuruna uzattı.

Görevli personel tarafından şüphelinin konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak şikayetçi olundu.

Ekiplerce hazırlanan tutanak, gerekli adli işlemler yapılmak üzere suç unsuru olan 100 lira ile Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli hakkında Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Görevli Memura Rüşvet Teklif Etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan araçlarda bulundurulması zorunlu olan belgeler ve takograf bulundurmamak ile mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kullanmak suçlarından sürücüye, mesleki yeterlilik belgesi olmayan sürücüyü çalıştırdığı gerekçesiyle de araç işletmecisine para cezası yazıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı