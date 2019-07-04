Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı Yatağan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 52 obje ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Konak Mahallesi'ndeİ.G'nin iş yerine düzenlenen operasyonda 45 metal obje, 4 bakır renkli bilezik, zincirli bileklik, bakır renkli yüzük ve taş ele geçirdi. Şüpheli İ.G. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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