Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye para cezası
MUĞLA (AA) - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye 599 bin 388 lira ceza kesildi.
Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.
Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 447 kişiye toplam 599 bin 388 lira ceza uygulandı.