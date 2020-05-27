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Aktüel

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:54:02 -
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye para cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye 599 bin 388 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 447 kişiye toplam 599 bin 388 lira ceza uygulandı.

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