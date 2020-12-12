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Aktüel Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Aktüel

Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:48:43 -
Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum, Menteşe ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bodrum ilçesinde etkili olan yağış zaman zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bitez Mahallesi'nde tonlarca ağırlığındaki kaya, yağış dolayısıyla yumuşayan zeminden ayrılarak yol kenarına düştü. Yola düşen kayanın parçaları belediye ekiplerince temizlendi.

Menteşe ilçesindeki sağanak nedeniyle tarım arazileri ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Marmaris'te ise derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sahilde ve yat limanında yüksek dalgalar oluştu.

Datça'da da kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bölgede yağış ve rüzgar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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