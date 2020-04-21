  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da polisler maddi durumu kötü öğrencinin evini süsledi

2020-04-21 18:43:43 -
Muğla'da polisler maddi durumu kötü öğrencinin evini süsledi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yunus timinde görevli polisler, ailesinin maddi durumu kötü olan ilkokul öğrencisinin evinin girişi ile camını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süsledi.

Yunus timinde görevli polisler, Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hayatican Tınaz'ın ailesinin maddi durumu iyi olmadığından arkadaşları gibi evini süsleyemediğini öğrendi.

Aralarında para toplayan polisler aldıkları malzemelerle çocuğun müstakil evinin girişi ile camını balonlar ve Türk bayraklarıyla süsledi.

Evde internet bağlantısı olmadığını fark eden polisler, süsledikleri pencerenin önünde şiir okuyan çocuğun videosunu çekip sınıf öğretmenine gönderdi.

Çok mutlu olduğu gözlenen Hayatican, kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı