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Muğla'da pansiyona dalan otomobil 3 kişiyi ezdi

Bodrum ilçesinde bir pansiyon bahçesine giren otomobil 3 kişiyi yaraladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:21
Muğla'da pansiyona dalan otomobil 3 kişiyi ezdi

Sosyetenin göz bebeği Göltürkbükü mahallesinde yol kenarından bulunan bir pansiyona bahçesine otomobil daldı. Pansiyon bahçesinde 3 kişiyi ezen otomobil güçlükle durabildi.

Araç sürücüsü Y. Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle bir pansiyonun duvarını kırarak bahçeye daldı.

3 KİŞİYİ YARALADI

Bahçede oturan Mehmet Köksal, Belkıs Arzu Uçman ve Nazlı Deniz Uçman çarparak yaraladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Bahçede çok sayıda yerli ve yabancı turisttin oturduğu bazı yerli turistlerin ise hafif sıyrıklarla kazandan ucuz kurtulduğu öğrenildi. Kazanın olduğu bölge ise savaş alanına döndü. Tatil için Bodrum’a geldikleri öğrenilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZADAN SONRA KAÇTI

Olay yerine gelen jandarma ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Yasin Ş.’yi yakalanması için arama başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:21
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  4. araba
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