Muğla'da otomobil sele kapıldı: Bir ölü, bir yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde debisi yükselen dereden geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin vinçle müdahale ettiği olayda Ayhan Demir kurtarılırken, Bülent Şanlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Milas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden geçen Gökçeler Deresi mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki yoğun yağış sonrası su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil, akıntının şiddetine dayanamayarak sele kapıldı ve dere yatağına sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, azgın suların ortasında kalan otomobile vinç yardımıyla ulaştı. Araç içerisinde mahsur kalan Ayhan Demir, ekiplerin yoğun çabasıyla dışarı çıkarıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin otomobilde yaptığı incelemede ise acı gerçekle karşılaşıldı. Araçta bulunan Bülent Şanlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şanlı'nın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bölgede selin izleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.