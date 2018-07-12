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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:43
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Antalya-Fethiye karayolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Mücahit Y. idaresindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Harun A. yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerler savrulurken, kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine jandarma, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Muğla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, Fethiye Bölge Trafik Amirliği ekipleri yol dökülen yakıtı başka kazaya sebebiyet vermemek için kürekle kum serpti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:43
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. mugla
  4. fethiye
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