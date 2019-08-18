Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin de sevk ediliği öğrenildi.18 Ağustos 2019 Pazar 12:12
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.
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