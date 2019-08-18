Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin de sevk ediliği öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.

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