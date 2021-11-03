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Yerel Muğla’da, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku kıyıya vurdu
Yerel

Muğla’da, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku kıyıya vurdu

Datça’nın Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz fokunun cansız bedeni, kıyıya vurmuş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 13:38:00 -
Muğla’da, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku kıyıya vurdu

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde, Fehmi Özkul (47) isimli bir vatandaş sahilde hareketsiz yatan Akdeniz foku olduğunu gördü.

Kontrol etmek için bölgeye giden Özkul, fokun ölmüş olduğunu tespit etti.

Özkul’un ihbarı üzerine yetkililer bölgeye intikal etti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun cansız beden, bulunduğu yerden yetkililer tarafından kaldırıldı.

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