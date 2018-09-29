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Muğla'da mesai arkadaşını şezlongda uyurken bıçakladı!

Marmaris İlçesinde bir otelde çalışanlar arasında çıkan kavga kanlı bitti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:15
Muğla'da mesai arkadaşını şezlongda uyurken bıçakladı!

Olay Muğla'nın Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesinde bir otelde gerçekleşti. İddiaya göre otel çalışanı Arif O. iki arkadaşı ile birlikte sahilde şakalaşırken aralarında tartışma çıktı. Tartışma da kavgaya dönüştü. Ardından kavgada darp edildiği iddia edilen diğer otel çalışanı Mustafa D. arkadaşı Arif O. 'yu sabah şezlongda uyuduğu sırada bıçakla 6 yerinden yaraladı. Yaralı otel çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Mustafa D.'yi olayın ardından gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

''OĞLUMU UYURKEN BIÇAKLADILAR''

Bıçaklanan Arif O.'nun babası Nedim O. “Adana'daydım. Bana haber geldi oğlunuz bıçaklandı diye. Ben de hemen Muğla'ya geldim. Oğlum bir kafede çalışıyordu. Aynı odada kaldığı iki arkadaşıyla kavga etmiş. Gece tekrar kavga çıkmasın diye şezlongda uyumuş. Tartıştığı oda arkadaşı sabah saatlerinde oğlumu uyurken bıçaklamış. Şuan oğlum özel bir hastanede tedavi altına alındı” dedi.

BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Arif O'nun bıçaklanma olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Geceyi sahilde şezlong üzerinde geçiren Arif O.'nun yattığı yeri önce tespit eden Mustafa D. bir süre sonra sahile yöneldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda Mustafa D.şezlongda yatan Arif O.'yu belinden çıkardığı bıçak ile arka arkaya bıçaklamasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra kendi imkanları ile yerinden kalkan Arif O. çevresine bakındıktan sonra işyerine girdi. Ardından 112 Acil Servis Ambulansı gelmesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:15
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