0553 313 94 23

Muğla’da ’kulaç’ şenliği

Muğla’da, denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun temasıyla ’kulaç şenliği’ düzenleneceği açıklandı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:08
Muğla’da ’kulaç’ şenliği

Muğla’da, denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun temasıyla ’kulaç şenliği’ düzenleneceği açıklandı.


Dalyan Su Sporları Derneğince (DASUSDER), Ortaca Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin (DALKO) destekleriyle 14 Eylül’de yapılması planlanan etkinlik kapsamında sporcuların, Aşı koyundan, 15 kilometre karaya çıkmadan kulaç atarak, deniz kaplumbağaları ile ünlü İztuzu sahiline ulaşması hedefleniyor.


Triatlon sporcusu Metin Çelik’in 2017’de doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla açık denizde 6 saat yüzerek başlattığı etkinliğin bu sene daha çok yüzücüyle yapılması amaçlanıyor.


Çelik, daha önce 3 kez yüzdüğü parkurda bu sene daha çok katılımcı ile yüzerek farkındalığı arttırmayı dilediğini söyledi.


Denizlerin gün geçtikçe kirlenmeye devam ettiğini anlatan Çelik, doğanın korunmasına dikkat çekmek isteyen 18 yaşından büyük ve kulacına güvenen herkesi Dalyan’a davet ettiklerini söyledi.


DASUSDER üyesi gazeteci Ersin Turan ise, bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim bir şenlik haline getirelim dedik. 15 kilometrelik parkurda kulacına güvenen herkese açık bir etkinlik.


Etkinlik sonunda parkuru ilk üç sırada bitirenlerin plaket ile ödüllendirileceği, şenliğe katılanlara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bıyıkali yeni içme suyu deposuna kavuşuyor
    1. Bıyıkali yeni içme suyu deposuna..
    2. Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı..
    3. "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"..
    4. Elektrikli bisikletin çarptığı kişi..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki..
    6. Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları
    7. Hendek’te yollar yeni yüzüne kavuştu
    8. Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi
    9. Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540..
    10. Tatlıses’ten iş insanlarına çağrı
    11. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    12. ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili..
    13. İrfan Buz: “Şampiyon olacağımıza yüzde..
    14. Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4..
    15. Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra..
    16. Kuşaklama kanalının ihale oluru..
    17. Milletvekili Tüfenkci’den SAVDES-SEN’e..
    18. Komşularının merak ettiği vatandaş..
    19. Başkan Çınar, cami temel atma törenine..
    20. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı!..
    21. Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur..
    22. Kanser hastası kadın: "Çocuklarım için..
    23. "ABD ile müzakere bugünkü şartlarda..
    24. Başkan Kılınç’tan, kolej minibüs hattı..
    25. İnegöl’de silahlı çatışmada ağır..
    26. Yabancı öğrenciler, yaşlıların evini..
    27. 'Erdoğan varsa sahneye çıkmam'..
    28. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    29. FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında..
    30. Trafikte satırlı tehdide ceza!
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’