Muğla’da ’kulaç’ şenliği

Muğla’da, denizler yüzülebilir kıyılar kullanılabilir olsun temasıyla ’kulaç şenliği’ düzenleneceği açıklandı.

Dalyan Su Sporları Derneğince (DASUSDER), Ortaca Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin (DALKO) destekleriyle 14 Eylül’de yapılması planlanan etkinlik kapsamında sporcuların, Aşı koyundan, 15 kilometre karaya çıkmadan kulaç atarak, deniz kaplumbağaları ile ünlü İztuzu sahiline ulaşması hedefleniyor.

Triatlon sporcusu Metin Çelik’in 2017’de doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla açık denizde 6 saat yüzerek başlattığı etkinliğin bu sene daha çok yüzücüyle yapılması amaçlanıyor.

Çelik, daha önce 3 kez yüzdüğü parkurda bu sene daha çok katılımcı ile yüzerek farkındalığı arttırmayı dilediğini söyledi.

Denizlerin gün geçtikçe kirlenmeye devam ettiğini anlatan Çelik, doğanın korunmasına dikkat çekmek isteyen 18 yaşından büyük ve kulacına güvenen herkesi Dalyan’a davet ettiklerini söyledi.

DASUSDER üyesi gazeteci Ersin Turan ise, bu etkinliği düzenlememizin amacı bölgemizin kıyılarının bakir, denizlerimizin temiz kalmasına dikkat çekmek. Bu sene katılmak isteyenlerin sayısında artış olunca bunu dernek olarak üslenelim bir şenlik haline getirelim dedik. 15 kilometrelik parkurda kulacına güvenen herkese açık bir etkinlik.

Etkinlik sonunda parkuru ilk üç sırada bitirenlerin plaket ile ödüllendirileceği, şenliğe katılanlara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.