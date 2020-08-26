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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyetine son verildi
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyetine son verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:05:19 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyetine son verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 4 işletmenin faaliyeti süresiz durduruldu.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bordum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, Gümbet Mahallesi'ndeki 4 restoran-kafe işletmesinde fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığını tespit etti.

Bu kapsamda zabıta ekipleri 4 işletmenin faaliyetlerini süresiz durdurarak, işletmeleri mühürlendi.

Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklama, tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere riayet etmeyen, toplum sağlığını tehdit eden kişi ve işletmelere izin verilmeyeceği belirtildi.

Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve zabıtadan oluşan ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "İlçede iş yeri, toplu taşıma aracı, pazar yeri ile açık alanlar olmak üzere yaklaşık 13 bin noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere yaklaşık 700 bin lira idari para cezası uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

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