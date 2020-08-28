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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:16:26 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletmenin faaliyeti durduruldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 4 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bordum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, Çarşı Mahallesi'ndeki dört işletmede fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığını tespit etti.

Bu kapsamda zabıta ekipleri bahse konu işletmelerden üçünün faaliyetini süresiz, birini de 4 gün durdurarak mühürledi.


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