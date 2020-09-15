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Aktüel Muğla'da komşusu tarafından av tüfeğiyle yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü
Aktüel

Muğla'da komşusu tarafından av tüfeğiyle yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:06:30 -
Muğla'da komşusu tarafından av tüfeğiyle yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ali S, Yangı Mahallesi Çayır mevkisinde domuzların zarar vermesine engel olmak için nar bahçesinde nöbet tutmaya başladı.

İddiaya göre, tarladan gelen sesler üzerine av tüfeğiyle ateş eden Ali S. komşusu Sabahattin Yücel'i yanlışlıkla vurdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yücel'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ali S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

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