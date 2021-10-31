Muğla'da kedilerin zehirlenme vakasıyla ilgili soruşturma başlatıldı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki mahallede 21 kedinin zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’a bağlı Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde 6 kedi mahalle sakinlerince ölü bulunmuştu. 6 kedinin de ortadan kaybolduğu mahallede Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri tutanak tuttu. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Petbulans ekibi de ölen hayvanları incelenmesi üzerine barınağa götürdü.

Tarım ilacı ile zehirleme şüphesi

Bodrum’da kedi ölümlerinin yaşandığı diğer mahalle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Mahallede 15 kedi öldü. 2 mahallede bir kısmı sahipli, bir kısmı da vatandaşlarca beslenen sokak kedilerinin ölümünde tarım ilacı ile zehirleme şüphesi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İki olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından şüpheli şahıs veya şahısların bulunması için soruşturma başlatıldı.