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Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 02:17:42 -
Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen S.A, gözaltına alındı.

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