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Aktüel

Muğla'da inşaat halindeki evde kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:07:59 -
Muğla'da inşaat halindeki evde kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek inşaat halindeki evde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 35 bin 240 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Mahallesinde inşaat halindeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında ekipler, inşaat halindeki binanın bir odasını dışarıdan görünmeyecek şekilde camlarını köpük ve battaniye ile kapatıp sosyal mesafe kuralına aykırı davranan 8 kişiyi yakaladı.

Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve evde kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira ceza uyguladı.

Öte yandan 8 kişiden bazılarının daha önce de kumar oynama ve oynatmaktan haklarında adli ve idari işlem uygulandığı öğrenildi.


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