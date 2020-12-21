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Aktüel Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor
Aktüel

Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

Datça ilçesinde yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 6 yapının yıkımı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:41:59 -
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler Cumalı, Karaköy, Yazı mahalleleri ile Eski Datça bölgesindeki yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 6 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yaka, Mesudiye, Kızlan ve Reşadiye mahallelerinde kaçak olduğu belirlenen binaların da yıkımlarının yapılacağı belirtildi.​​​​​​​

Muğla'nın diğer ilçelerinde de hukuki süreçleri tamamlanan imara aykırı binaların yıkımlarına devam ediliyor.

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