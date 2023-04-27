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Yaşam Muğla'da ilginç hırsızlık olayı
Yaşam

Muğla'da ilginç hırsızlık olayı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:08:00 -
Muğla'da ilginç hırsızlık olayı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kişi, kuaförden 40 bin TL değerindeki kadın saç boyası çaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir kuaförden 40 bin TL değerinde kadın saç boyası başta olmak üzere birçok malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak için gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçesi Gölbent Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyet esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içesinde yapılan kontrolde; 1 adet LCD televizyon, 40 bin TL değerinde kadın saç boyası, 1 adet çamaşır makinası, 1 adet buzdolabı, 1 adet fotokopi makinası, 2 adet saç yıkama koltuğu, 1 adet 4’lü bahçe oturma grubu, 3 adet tezgah ve tezgah aynası, 6 adet oturma koltuğu, 50 adet farklı boy ve özelliklerde eşya ele geçirildi. Konu hakkında yapılan araştırma sonucu, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahsın eşyaları Muğla'nın Bordum ilçesinde faaliyet gösteren bir berberden çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin yapılan hastane kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

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