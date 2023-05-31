Muğla'da "idamlık" 111 kişi enselendi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 39 adrese 53 ekip, 2 Özel Harekat timi, 592 personel, 2 hava aracı ve 6 narkotik detektör köpeğinin katılımı ile Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 125 gram skunk, 450 gram esrar, 278 gram metamfetamin, 561 sentetetik hap, 8 gram kokain, 5 hassas terazi, kaleşnikof, 8 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 607 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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