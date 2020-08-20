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Aktüel Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:13:49 -
Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve tatil yaptıkları otelde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hatipirimi ve Çıldır mahallelerinde hırsızlık, Armutalan Mahallesi'nde de hırsızlığa teşebbüs edildiği şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen Bilal M. (20) ve Murat B'nin ilçedeki bir otelde tatil yaptığını belirledi.

Otelde gözaltına alınan zanlıların odasında ve otomobilinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları bulundu.

Hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hapis yatan zanlıların, cezaevinden çıktıktan sonra memleketlerine gitmeden önce tatil için Marmaris'e geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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