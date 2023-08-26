Muğla’da hafız adaylarına mezuniyet programı düzenlendi

Hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından okunan Kur’an ve ilahileri katılımcılar beğeni ile dinledi. Programda konuşma yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, “Hacı Bekir Çığılı Kız Kur’an Kursunda yaz döneminde hafızlığa başlamadan önce verilen hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencileri tebrik ederim. Başta kurs müdürü Hamide Fit olmak üzere, hocalar Reyyan Hayıt ve Sultan Yaraş’a emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Muğla’nın hafızlık alanında bir marka olması için tüm çabayı ortaya koyduklarını dile getiren Çapçı, yakında açılacak Akçaova Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu ile 100 hafızın aynı anda eğitim alacağı otel konforunda bir çalışmayı da yeni eğitim öğretim sezonunda Muğla’ya kazandıracaklarını dile getirdi. Program ilahiler, şiirler ve Kur’an tilaveti ve dua ile son buldu.