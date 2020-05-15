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Muğla’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile sona erecek Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:47:16 -
Muğla’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile sona erecek Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.


5 gün sürecek olan “Gençlik Haftası” kutlamaları kapsamında 19 Mayıs’a özel tasarımla giydirilen Bayram Otobüsü il merkezi dâhil olmak üzere bütün ilçelerde dolaşacak. “19 Mayıs ve Gençlik Haftası” temalı otobüs ile sokak ve caddelerde Gençlik Marşları çalınarak gezilecek, bayram coşkusunun paylaşılması için gençlere bayrak, milli takım forması, 19 Mayıs tişörtü ve Satranç Takımı hediye olarak dağıtılacak.


5 gün sürecek olan Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Koronavirüs salgınına rağmen bayramın coşkuyla kutlanması için geçekleştireceği birçok etkinlik var. İşte o etkinlikler:


Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında “Sanat, Spor ve Kültür” alanında konusunda uzman isimler İnstagram aracılığıyla canlı yayın üzerinden gençlerle buluşacak. 15-19 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Merkezlerinin koordinesinde “Bilgi Yarışması, Şiir Okuma Gösterisi ve Satranç Yarışması” yapılacak. Ayrıca “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençlik Marşı ve Bayrak Şiiri” dâhil olmak üzere marşlar, şiirler, “Kahramanlık Türküleri” ve “Halkoyunu Gösterileri” olmak üzere her akşam saat 21.00’de çeşitli etkinlikler canlı olarak sanal ortamdan gerçekleştirilecek. Yine Gençlik Merkezleri koordinesinde online olarak “Gitar, Keman ve Bağlama” gösterileri yapılacak olup, “Şiir Dinletisi, Ecdada Saygı, Gençlik Konseri” gibi etkinler dahil olmak üzere Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi yapılacak.

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