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Muğla’da gece vakti korkutan anlar! Gezi teknesi küle döndü

Muğla’da tadilat amacıyla tersanede bulunan ahşap gezi teknesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 07:18:00 -
Muğla’da gece vakti korkutan anlar! Gezi teknesi küle döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi’ndeki tersanede tadilat amacıyla bulunan Osman K'ye ait 14 metre uzunluğundaki "You Are Life" isimli ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Tekneden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

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