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Yerel Muğla'da feci yangın: 1 ölü
Yerel

Muğla'da feci yangın: 1 ölü

Datça ilçesinde bir minibüste çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 05:38:00 -
Muğla'da feci yangın: 1 ölü

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen minibüsten çıkarılan Adem D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin jandarmanın incelemesi sürüyor.

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