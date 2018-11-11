Muğla'da feci kaza! Sesi duyan oraya koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs, uçuruma düşüp bir evin duvarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde yol kenarında durdu.

İbrahim E, el frenini çekmeden park ettiği minibüsten indi. İbrahim E. ve araçtakiler yol kenarındaki seyir teraslarındayken hareket eden minibüs uçurumdan düştü.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.