THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Muğla'da feci kaza! Sesi duyan oraya koştu

Muğla'da el freni çekilmeden park edilen minibüs, bir anda hareket ederek seyir terasından aşağı uçtu.

11 Kasım 2018 Pazar 19:23
Muğla'da feci kaza! Sesi duyan oraya koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs, uçuruma düşüp bir evin duvarına çarptı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde yol kenarında durdu.

İbrahim E, el frenini çekmeden park ettiği minibüsten indi. İbrahim E. ve araçtakiler yol kenarındaki seyir teraslarındayken hareket eden minibüs uçurumdan düştü.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:23
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. kaza
  4. minibüs seyir terasından uçtu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filizlenince etkisi daha bir artıyor
    1. Filizlenince etkisi daha bir artıyor
    2. Yeni haftada soğuk hava kendini iyice..
    3. Peygamberimizin hayatından...
    4. Google'dan hayat kurtaran yeni..
    5. Alanyasporlu futbolcular Şener'i..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    7. Muğla'da feci kaza! Sesi duyan oraya..
    8. Hakkari'de 5 bin 250 paket gümrük..
    9. Şanlıurfa'da 1 PKK'lı yakalandı
    10. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    11. Meteorolojiden kritik uyarı! Kar..
    12. “Hac hizmetlerimizi her sene daha iyi..
    13. Mevlüt Uysal: Asya'dan Avrupa'ya..
    14. Dağıtılmaya başlandı! Milyonlarca..
    15. İzmir'de suyun yüzeyini kaplayan..
    16. Biricik oğulları kahpelerin pususuna..
    17. Pervin Buldan: AK Parti ile..
    18. Maraton sırasında köprüde sürpriz..
    19. Seyir halindeyken alev alan otomobili..
    20. 3 bacaklı kayıp kedisi 'Cino'yu her..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim