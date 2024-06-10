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Gündem Muğla'da feci kaza: Ölüler var
Gündem

Muğla'da feci kaza: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2024-06-10 15:11:00 -
Muğla'da feci kaza: Ölüler var

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nurettin Akdeniz'in kullandığı 09 UC 846 plakalı kamyonet, Köyceğiz-Fethiye kara yolu Yangı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Cenazeler incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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