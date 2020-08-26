  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da eşi tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı
Aktüel

Muğla'da eşi tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:12:13 -
Muğla'da eşi tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşinin, tarlada domuz beklerken yanlışlıkla av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Ali Y, Çamlıbel Mahallesi'nde domuzların ekili ürünlerine zarar vermemesi için tarlasında nöbet tutmaya başladı.

İddiaya göre, tarladan gelen sesler üzerine av tüfeğiyle ateş eden Ali Y. yanlışlıkla eşi Zeliha Y'yi vurdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralandığı belirlenen kadın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ali Y. ise jandarma ekibince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı