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Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da son dakika deprem kaç şiddetinde

Muğla'nın Datça ilçesinde bu akşam saatlerinde deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi meydana geldi? Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

10 Ocak 2019 Perşembe 22:56
Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da son dakika deprem kaç şiddetinde

Muğla'nın Datça ilçesinde bu akşam saatlerinde deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi meydana geldi?
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) 'ın açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.24'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:56
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