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Aktüel Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlar çıkarılıyor
Aktüel

Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlar çıkarılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:05:31 -
Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlar çıkarılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, deniz tabanına yapılan beton duvarlar işletmeler tarafından vinç yardımıyla çıkarılıyor.

Pina Yarımadası'ndaki oteller bölgesinde deniz tabanına yapılan beton duvarlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek tutanak tutuldu.

Ekiplerin, duvarları ören oteller hakkında gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulayacakları öğrenildi.

Bölgedeki oteller de deniz tabanına yapılan beton duvarları vinç yardımıyla çıkararak gemiye yükledi.

Bölgedeki beton blokların tamamının çıkarılmasının ve deniz tabanının temizlenmesinin ardından yetkililerin tekrar bölgeye gelerek tutanak hazırlayacağı belirtildi.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekilmesiyle ilgili ihbarlar üzerine geçtiğimiz günlerde, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yapmış, su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlenmişti.

İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemelerde bulunarak araştırma yapmış, konuyla ilgili Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce de Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenilmişti.

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