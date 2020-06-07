Muğla'da çıkan yangında hububat ekili 70 dönüm tarla zarar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında, 70 dönüm buğday ve arpa ekili alan ile bölgedeki zeytin ağaçları ve saman balyaları zarar gördü.



Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, aralıksız çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangında, buğday ve arpa ekili 70 dönümlük alan ile 15 zeytin ağacı ve 65 paket saman balyası zarar gördü.

Hasat zamanı olması nedeniyle yangında büyük maddi zarar oluştuğu bildirildi.



