Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerinden 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.