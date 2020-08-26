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Aktüel Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:25:14 -
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerinden 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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