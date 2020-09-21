Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Sarp bölgede çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.
Arazözler ve orman işçileri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.