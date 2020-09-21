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Aktüel Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Aktüel

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Sarp bölgede çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:49:59 -
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.

Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Arazözler ve orman işçileri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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